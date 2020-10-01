Прага, , 09:11 — REGNUM По просьбе министра здравоохранения Чехии Романа Примулы правительство станы ввело 30-дневный режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 5 октября. Об этом сообщает Forsal.

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Министр поясняет такой шаг необходимостью радикально остановить распространение коронавируса, потому что система здравоохранения уже не справляется с наплывом зараженных.

Примула заявил, что система становится неэффективной. По его мнению, радикальные ограничительные меры помогут остановить рост распространения вируса в течение двух недель. Поэтому министр полагает, что режим чрезвычайного положения можно провести в два этапа по две недели. Если через две недели уровень распространения коронавируса будет по-прежнему высоким, придется продлить режим на такой же срок.

Информируя депутатов о введении чрезвычайного положения, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что это создает правовую основу для возможных ограничительных положений, но не касается ограничения гражданских прав населения.

Ограничения, вступающие в силу одновременно с введением чрезвычайного положения, распространяются на запрет проведения спортивных, культурных и массовых общественных мероприятий. В средних школах вводится удаленное обучение.

Весной текущего года в Чехии уже был введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией. Он действовал с 12 марта до 17 мая.