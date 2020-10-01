Гавана, , 09:16 — REGNUM Официальный траур объявлен в Республике Куба в связи со смертью эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Соответствующий указ кубинского президента Мигеля Диас-Канеля опубликован пресс-службой правительства.

Диас-Канель отметил, что кубинский народ глубоко сожаеет о кончине эмира Кувейта, который с уважением относился к Кубе, развивал связи Кувейта с важными региональными блоками и укреплял двусторонние отношения с Кубой.

«Объявить официальный траур с 06:00 до 12:00 1 октября в связи со смертью кувейтского лидера», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, 91-летний шейх Сабах ушел из жизни 29 сентября в США, где проходил лечение после перенесённой операции. В Кувейте объявлен 40-дневный траур.

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