Ташкент, , 09:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость общения чиновников с представителями СМИ. Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя и наставника, 1 октября сообщает издание Kun.uz.

«Я хочу ещё раз поблагодарить сотрудников средств массовой информации. У руководителей, которые не устанавливают с ними контакты, нет будущего», — сказал президент.

По его словам, некоторые представители власти не хотят сотрудничать со СМИ и не принимают новые требования времени. «Но им придётся, или наши пути с ними разойдутся», — добавил Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Узбекистане отмечается День учителя и наставника. 30 октября по случаю праздника прошли торжественные мероприятие.

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