Джакарта, , 08:56 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ким Ганн посетил Индонезию, чтобы обсудить ряд вопросов, включая борьбу с COVID-19 и двустороннее сотрудничество, сообщает Antara.

«В разгар ограничений на поездки в некоторых странах Индонезия и Южная Корея с 17 августа 2020 года начали реализацию договоренностей о создании коридора для важных деловых и официальных визитов», — заявила журналистам глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Стороны обсудили продолжающееся сотрудничество между двумя странами. В секторе здравоохранения Южная Корея была важным партнером Индонезии в предоставлении медицинских материалов, таких как средства индивидуальной защиты, которые необходимы при борьбе с COVID-19.

«Компании по производству вакцин в Индонезии и Южной Корее в настоящее время также развивают сотрудничество», — отметила глава МИД Индонезии.

Кроме того, LG будет развивать производство аккумуляторов для электромобилей. Это очень крупная инвестиция, цифры всё ещё подсчитываются.

Южная Корея также пригласила Индонезию принять участие в министерской встрече ООН по операциям по поддержанию мира в 2021 году, поскольку считается, что Индонезия внесла очень значительный вклад в этот процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Вануату пожаловались на то, что аккаунты в социальных сетях подверглись «скоординированным атакам» из Индонезии.

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