Ереван, , 08:53 — REGNUM Правительство Армении отменило очередное заседание из-за введенного в республике военного положения. Об этом 1 октября сообщил глава департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армен Хачатрян.

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"Из-за сложившейся ситуации в стране очередное заседание правительства сегодня не состоится», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Накануне, 30 сентября, российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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