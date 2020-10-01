Киев, 1 октября 2020, 08:50 — REGNUM В ходе очередного заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал представителя РФ Бориса Грызлова не диктовать условия украинской стороне. Об этом сообщила 30 сентября пресс-служба офиса президента Украины.
Во время встречи обсуждение процедурных вопросов длилось более четырёх часов. При этом Кравчук заявлял о том, что украинская сторона готова к конструктивной работе. Он также призывал стороны «двигаться вперёд» и не создавать «камни преткновения».
Напомним, ранее Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказывается от фиксации результатов переговоров ТКГ и таким образом пытается уйти от ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук и другие представители украинской делегации рассказывали о том, как им удалось вывести Грызлова из себя и заставить его исправить своё заявление.
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