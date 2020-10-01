Конакри, , 09:06 — REGNUM Границы Гвинеи с Сенегалом и Гвинеей-Бисау были закрыты в преддверии всеобщих выборов. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление правительственного чиновника.

Чиновник заявил, что границы были закрыты из соображений безопасности, передает AFP.

Министр внутренних дел Гвинеи-Бисау Ботче Канде заявил, что граница с Гвинеей была закрыта с воскресенья, 27 сентября, однако его гвинейский коллега не подтвердил это.

Действующий президент Гвинеи Альфа Конде выдвинул свою кандидатуру на третий срок. Он примет участие во всеобщих выборах, которые состоятся 18 октября, что вызвало возмущение жителей страны и привело к протестам, в ходе которых погибли по меньшей мере десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Музыкант из Гвинеи планирует баллотироваться на пост президента