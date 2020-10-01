Баку, , 08:38 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении с 27 по 30 сентября потеряли 200 танков и 228 артиллерийских установок, сообщили 1 октября в азербайджанском оборонном ведомстве.

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В минобороны Азербайджана заявили, что Армения также потеряла 30 средств ПВО, шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 110 автомобилей и один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Напомним, 1 октября в МИД России заявили, что боевики из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии переброшены в зону нагорно-карабахского конфликта.

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