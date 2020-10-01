Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий финансирование правительства на срок до 11 декабря. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир 1 октября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Президент Трамп подписал постановление о финансировании правительства до 11 декабря», — написал Дир.

Напомним, что в конце 2018 года кризисная ситуация в работе федеральных структур США продлилась почти два месяца из-за отказа Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

21 ноября 2019 года Трамп принял одобренный ранее Конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, что позволило избежать очередного «шатдауна» — приостановки работы федеральных ведомств и госучреждений из-за отсутствия финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США 22 сентября одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 декабря.

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