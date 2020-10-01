Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов планирует приобрести для военной базы Форт-Беннинг партию полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства. Об этом говорится в запросе Пентагона на получение коммерческих предложений, передает RT.

Отмечается, что изделия будут использованы для тренировочного процесса, включая развитие «навыков обращения с оружием противника».

Так, Пентагон может закупить полноразмерные макеты гранатометов РПГ-7, ЗРК «Стрела-2», автоматов и пулеметов Калашникова, винтовки Драгунова и гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-12. Все макеты должны будут сделаны из «сверхпрочного уретана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США заявило о планируемой закупке тысяч боеприпасов «советского образца» для использования оружием не стандарта военного блока НАТО, включая патроны к автоматам и пулемётам Калашникова, артиллерийские и танковые снаряды, авиационные ракеты, миномётные мины и противотанковые ракеты.

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