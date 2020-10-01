Абакан, , 08:33 — REGNUM В отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Хакасии произошли кадровые изменения. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе ведомства, 65-летний Виктор Филонов, возглавлявший региональное отделение ПФР с сентября 1998 года, вышел на пенсию. Он оставил руководящий пост по собственному желанию.

Функции руководителя с 1 октября исполняет заместитель управляющего отделением Людмила Иванова. Она начала трудовую деятельность в региональном ОПФР в 2000 году. В 2012 году была назначена на должность заместителя управляющего.

Напомним, Филонов возглавлял отделение ПФР по Хакасии на протяжении 22 лет.

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