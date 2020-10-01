Москва, , 08:36 — REGNUM Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота (ТФ) ВМФ России, выполнил стрельбы в Японском море. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ТФ.

«В первом эпизоде учения, отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, крейсер провел артиллерийскую стрельбу, ходе которой огнем 130-мм артиллерийской установки АК-130 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 успешно поразил сброшенные самолетом парашютные мишени», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что для того, чтобы уничтожить макет морской плавающей мины, которая представляет опасность для прохождения судов, экипажем корабля были задействованы артиллерийские установки АК-630.

Кроме того, указывается, что в то же время были проведены тренировки по отработке борьбы за живучесть корабля и спасению оказавшегося за бором человека. Уточнятся, что учения состоялись в заливе Петра Великого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» провёл противолодочные учения в восточной части Средиземного моря.

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