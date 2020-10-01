Ереван, , 08:37 — REGNUM Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян поднял вопрос о лишении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом глава ведомства написал 30 сентября на своей странице в соцсети Facebook.

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«Саакашвили надо лишить звания почетного доктора ЕГУ», — отметил Арутюнян.

Он написал, что обратился в ученый совет вуза и поставил вопрос о лишении третьего президента Грузии почетной степени. Свое решение министр объяснил тем, что Саакашвили якобы косвенно поддерживает действия Баку, которые направлены «против права на жизнь наших соотечественников».

Стоит отметить, что Саакашвили, когда началось обострение конфликта в Нагорном Карабахе, сделал заявление на своей странице в соцсети Facebook о поддержке Азербайджана в вопросе его территориальной целостности.

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