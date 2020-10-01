Киев, 1 октября 2020, 08:30 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош готов стать руководителем делегации Украины на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом радикал написал 30 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, реализация Минских соглашений является злом для Украины и приведёт к «восстанию в стране». Чтобы выйти из патовой ситуации, Ярош предложил себя на должность главы украинской делегации в ТКГ.
«Предлагаю Владимиру Зеленскому (президенту Украины — ИА REGNUM) свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе», — сказано в сообщении.
Экстремист пообещал вести переговоры с «позиции силы».
Напомним, ранее Зеленский вывел из состава украинской делегации в ТКГ бывшего премьер-министра Украины и заместителя главы делегации Витольда Фокина. По мнению председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, таким образом, Украина официально отказалась от выполнения Минских соглашений.
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