Киев, , 08:30 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош готов стать руководителем делегации Украины на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом радикал написал 30 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, реализация Минских соглашений является злом для Украины и приведёт к «восстанию в стране». Чтобы выйти из патовой ситуации, Ярош предложил себя на должность главы украинской делегации в ТКГ.

«Предлагаю Владимиру Зеленскому (президенту Украины — ИА REGNUM) свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе», — сказано в сообщении.

Экстремист пообещал вести переговоры с «позиции силы».

«Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, не немощи и предательства», — подытожил Ярош.

Напомним, ранее Зеленский вывел из состава украинской делегации в ТКГ бывшего премьер-министра Украины и заместителя главы делегации Витольда Фокина. По мнению председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, таким образом, Украина официально отказалась от выполнения Минских соглашений.

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