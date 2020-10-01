Гонконг, Китай, , 08:28 — REGNUM Новый закон о национальной безопасности в Гонконге, критикуемый Западом, помог восстановить стабильность в регионе после беспорядков, и усилия в этом направлении будут продолжены. Об этом глава исполнительной власти специального административного района Кэрри Лам 1 октября заявила на торжественном приёме по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики (КНР).

«Очевидная правда в том, что за последние три месяца стабильность в обществе восстановлена, а национальная безопасность обеспечена. И наш народ может продолжать пользоваться своими основными правами и свободами в соответствии с законом».

Кэрри Лам

По её словам, администрация Гонконга продолжит работу в деле защиты нацбезопасности, «какими бы агрессивными ни были обвинения и санкции со стороны ряда государств, придерживающихся двойных стандартов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге за призывы к насильственным акциям в день национального праздника 1 октября полиция задержала трёх человек. По версии правоохранителей, задержанные, двое из которых — студенты, на различных интернет-платформах призывали жителей Гонконга в день образования КНР выходить на улицы, блокировать дороги, совершать поджоги, нападать на сотрудников полиции.

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