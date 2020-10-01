Токио, 1 октября 2020, 07:29 — REGNUM Правительство Японии призывает стороны вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, прекратить огонь и начать переговоры. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 1 октября на регулярной пресс-конференции.
По словам генсека, японское правительство серьёзно обеспокоено в связи с жертвами среди мирного населения и продолжит «пристально следить за развитием ситуации».
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Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе.
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