Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Проект закона о временном финансировании федерального правительства США до 11 декабря принял американский Сенат, 30 сентября сообщается на сайте законодательного органа.

За одобрение этой инициативы проголосовали 84 сенатора, а против — 10. Следующим этапом станет согласование документа президентом США Дональдом Трампом.

В случае непринятия бюджета работа правительства может быть приостановлена, поскольку 30 сентября в стране заканчивается финансовый год.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 декабря был одобрен Палатой представителей Конгресса США.

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