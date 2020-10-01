Пекин, , 06:57 — REGNUM Торжественный прием по случаю празднования Дня образования КНР прошел в Доме народных собраний Пекина, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

В приеме по случаю празднования 71-й годовщины со дня образования КНР приняли участие государственные лидеры и лидеры Компартии Китая, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна председателя ПК ВСПН Ли Чжаньшу, а также других высокопоставленных китайских политиков.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил на приеме, в то время как вице-премьер Хань Чжэн председательствовал на нём.

По словам Ли, 2020 год стал очень необычным для Китая, поскольку страна столкнулась с небывалой и внезапной эпидемией нового коронавируса. Однако, благодаря крепкому руководству ЦК Компартии Китая и лично товарища Си Цзиньпина во главе, Китаю удалось добиться мощных стратегических результатов в борьбе с эпидемией.

Также во время приема были обсуждены вопросы борьбы с бедностью в стране, а также проблема «Независимости Тайваня». Все собравшиеся сошлись во мнении, что Китай продолжит уверенно развиваться в мирном русле, продолжая продвигать свою стратегию защиты суверенитета, стабильности и безопасности. Напомним, что 1 октября Китай отмечает День образования КНР.