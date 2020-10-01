Москва, , 06:57 — REGNUM Россия настаивает на недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии и ситуацию, возникшую после выборов в стране, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

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«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин и Макрон обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров главы государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве приемлемого формата по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе президент России и президент Франции Эммануэль Макрон предложили Минскую группу ОБСЕ. По мнению глав государств, у конфликта нет решений, кроме как политических и дипломатических.

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