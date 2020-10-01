Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Бывший глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл, ранее пониженный до должности советника предвыборного штаба, ушёл со своей должности после принудительной госпитализации. Об этом 30 сентября сообщает телекомпания CNN.

«Я ухожу из своей фирмы и отказываюсь от любой работы в ближайшем будущем», — цитирует телекомпания Парскейла, заявившего также, что в ближайшее время он собирается «сконцентрироваться на своей семье и получить помощь в попытке справиться с серьёзнейшим стрессом».

Напомним, что полицейских, задержавших и доставивших экс-менеджера в госпиталь, вызвала супруга Парскейла. Она заявила сотрудникам полиции, что её муж намерен покончить жизнь самоубийством. Полицейским удалось говорить Парскейла выйти из дома, после чего в отношении него был применён жёсткий приём.

Как сообщало ИА REGNUM, политконсультант Брэд Парскейл, ранее занимавший должность менеджера предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, был госпитализирован в американском штате Флорида.

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