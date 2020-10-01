Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь обвинил кандидата от демократов Джо Байдена за то, что его сын Хантер якобы получал деньги из России и Китая. Об этом американский лидер заявил в ходе митинга со своими сторонниками в Миннесоте.

«Как вы все видели, Байден отказался объяснить, почему его сын Хантер получил $3,5 млн от супруги бывшего мэра Москвы», — заявил он.

Трамп также заявил, что Хантер Байден получал деньги и из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, на дебатах президент США Дональд Трамп поднял тему зарубежных бизнес интересов сына Джо Байдена Хантера. В ответ кандидат от демократов назвал эту информацию ложью и отказался отвечать на дальнейшие вопросы, сославшись на неприкосновенность семейной жизни.

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