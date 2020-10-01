Киев, , 06:20 — REGNUM Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) 30 сентября было прервано председателем ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау из-за якобы нарушения российской делегацией режима конфиденциальности, сообщает портал LB.ua.

По сведениям источников СМИ, представители России заявили, что будут вести аудио‑ и видеозапись встречи, что не было предварительно согласовано. Глава российской делегации также объявил, что собранные материалы будут опубликованы в одностороннем порядке.

В итоге было предложено приостановить работу ТКГ и провести внеочередное заседание для обсуждения и принятия единого кодекса поведения и информационной политики при переговорах. Это решение поддержала украинская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который заявил, что не видит подтверждений ведения «российско-украинской войны» в Донбассе.

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