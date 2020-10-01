Пекин, , 06:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил нового эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в официальным вступлением на престол, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

В своей поздравительной телеграмме китайский лидер ответил, что страны переживают момент благополучного развития двусторонних отношений с самого начала установления дипломатических отношений. Более того, они стали хорошими друзьями, между которыми царит атмосфера доверия и искреннего сотрудничества.

По словам Си, он придает огромную значимость развитию отношений между Китаем и Кувейтом, а также выражает готовность к совместной работе с новым эмиром во имя дальнейшего развития стратегического партнёрства на взаимовыгодных основаниях.

Напомним, что Наваф ас-Сабах официально 30 сентября вступил на престол после смерти предшественника Сабаха IV, который правил страной 14 лет.