Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение первыми теледебатами со своим соперником на президентских выборах Джо Байденом. Об этом американский лидер заявил в ходе предвыборного митинга в штате Миннесота.

«Я действительно получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо вчера вечером. Мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу», — заявил Трамп.

Американский президент также заявил, что не побоялся высказать Байдену то, о чем стараются умолчать «лживые СМИ». Трамп подчеркнул, что смог привлечь кандидата от демократов к «к ответу за его 47 лет лжи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский телеведущий Владимир Позднер заявил о жалости к США после дебатов Трампа и Байдена. По его словам, вся дискуссия была сведена к оскорблениям и ругани.

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