Лондон, , 05:28 — REGNUM Вооружённые силы России сегодня находятся на пике своих возможностей со времен холодной войны, говорится в докладе «Оценка российской модернизации вооруженных сил» Международного института стратегических исследований (IISS, Лондон). Об этом 30 сентября сообщает агентство Bloomberg.

«Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — сообщают аналитики института.

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В IISS заключают, что военная мощь такого уровня была достигнута в результате реформ, проводимых в течение десятилетия, и инвестиций в оборонно-промышленный комплекс. В результате, по мнению западных экспертов, российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, чем их предшественники.

В докладе отмечены улучшения в ядерном арсенале и воздушно-космических силах России, а также слабость и неравномерность прогресса в развитии сухопутных войск и военно-морского флота.

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