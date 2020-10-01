Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Служба безопасности Twitter удалила из социальной сети 130 аккаунтов, подозреваемых в связях с Ираном. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба компании.

«Опираясь на данные, предоставленные Федеральным бюро расследований (ФБР), вчера вечером мы удалили около 130 аккаунтов, предположительно созданных в Иране», — говорится в тексте заявлении.

Отмечается, что эти аккаунты использовались в попытках «помешать дискуссии во время первых в 2020 году президентских дебатов». Но значительно повлиять на ход обсуждений теледебатов в социальной сети эти действия не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, около 73,1 млн человек посмотрели по 16 американским телеканалам первые предвыборные дебаты президента США республиканца Дональда Трампа и кандидата на президентских выборах от Демпартии Джо Байдена.

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