Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Санкции, подобные тем, что ввели Великобритания и Канада в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его приближенных, решили не вводить власти США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно их информации, в Вашингтоне ожидают, что ЕС в ближайшее время достигнет единой позиции по вопросу санкционного режима против белорусского руководства.

Отмечается, что проект закона об американских санкциях в адрес Минска был почти готов к принятию.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин собираются добиваться введения санкций ЕС в отношении Александра Лукашенко.

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