Тегеран, , 08:14 — REGNUM 30 сентября президент Ирана Хасан Рухани в своем послании выразил соболезнования в связи с утратой эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмада ас-Сабаха, заявив, что ныне покойный эмир сыграл важную роль в установлении мира и спокойствия в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем заявлении новому эмиру Кувейта Навафу Аль-Ахмаду Аль-Джаберу ас-Сабаху иранский президент выразил сожаление по поводу печального ухода из жизни предшественника.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании пожелал благословения эмиру Кувейта, отметив, что покойный эмир сумел создать образ умеренности и баланса сил в стране и регионе в целом ю.

Шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах скончался в возрасте 91 года в Соединенных Штатах, будучи эмиром и командующим вооруженными силами Кувейта.