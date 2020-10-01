Тегеран, , 08:31 — REGNUM 30 сентября посол Ирана в Баку Аббас Мусави подчеркнул необходимость урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном мирными средствами в рамках международных норм и принципов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мусави сделал такое замечание на виртуальной встрече министров сельского хозяйства Ирана и Азербайджана. По данным посольства Ирана в Баку, Мусави выразил позицию Тегерана против оккупации и военных методов урегулирования конфликта.

Посол также заявил, что Иран поддерживает уважение территориальной целостности стран. Он также осудил спекуляции, поднятые средствами массовой информации, чтобы нанести ущерб дружественным и братским отношениям между Тегераном и Баку.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджан и Армению прекратить вражду, объявить перемирие и начать переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Хатибзаде также заявил, что Иран использует все свои возможности для урегулирования конфликта между двумя государствами.