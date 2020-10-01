Тегеран, , 08:34 — REGNUM 30 сентября посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил, что власти США стремятся усилить своё вмешательство в дела исламских стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии, посвященной 40-летию кончины аятоллы Мохаммеда Али Ташири в Багдаде, бывшего главы Всемирного форума по сближению исламских школ мысли, он отметил: «Американцы жертвуют мусульманами во имя сионистского режима и думают только об интересах Израиля, при этом никакое исламское государство не имеет для них значения».

Он также подчеркнул, что аятолла Ташири провозгласил единство среди мусульман, заявив: «Сегодня мы стали свидетелями усилий по разделению мусульман на суннитов, шиитов, арабов и не арабов, причём любой, кто выступает против такого принципа, будет подвергнут санкциям, угрозам и убийствам».

«Американцы поддерживают террор во всем мире, при этом ложно заявляя о демократии», — сказал Масджеди.