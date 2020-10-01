Тегеран, , 08:37 — REGNUM 30 сентября мэр сербского города Нови-Сад Милош Вучевич отметил многочисленные возможности города и иранских городов для реализации совместных проектов, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с Тегераном по различным направлениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Ирана в Сербии Рашидом Хассанпуром он вновь заявил, что не существует никаких препятствий для активизации двустороннего сотрудничества, при этом продолжение консультаций может открыть новые пути для расширения взаимодействия в экономической, торговой и культурной областях.

«Двери города Нови-Сад всегда открыты для Исламской Республики Иран в целях сотрудничества в сферах культуры, искусства, туризма и экономики», —сказал Вучевич. Мэр также выразил готовность подписать братское соглашение между Нови-садом и иранским Исфаганом, выразив надежду, что документ будет подписан в ближайшее время.

«Сербия ценит иранскую историю, культуру и цивилизацию и старается оставаться дружественной для Исламской Республики», — подчеркнул он.

Посол Ирана, в свою очередь, поздравил Вучевича с переизбранием на пост мэра Нови-Сада, второго по величине города Сербии, и выразил удовлетворение сотрудничеством города в культурной сфере. Хассанпур выразил надежду, что культурное и туристическое сотрудничество между Нови-Садом и иранскими городами в ближайшем будущем лишь укрепится.