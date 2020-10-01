Москва, 1 октября 2020, 04:14 — REGNUM Первые предвыборные дебаты действующего американского президента Дональда Трампа и кандидата на президентских выборах от демократов Джо Байдена вызвали жалость к США и критику участников мероприятия у телеведущего Владимира Познера. Об этом он заявил в эфире НСН.

Журналист отметил, что дискуссия была сведена к ругани и обзываниям.

«Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку».
Владимир Познер

Телеведущий добавил, что из-за этого участникам мероприятия не удалось обсудить злободневные для страны вопросы.

«А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — сказал Познер.

Кроме того, журналист причислил Трампа к числу худших американских президентов.

«Их было довольно много. Было много посредственных, мало интересных. Среди них был Буш-младший. Думаю, и Трамп к ним относится», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября комиссия по президентским дебатам США объявила, что планирует пересмотреть правила и формат проведения следующих дебатов между президентом Дональдом Трампом и Джо Байденом.

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