Москва, , 04:14 — REGNUM Первые предвыборные дебаты действующего американского президента Дональда Трампа и кандидата на президентских выборах от демократов Джо Байдена вызвали жалость к США и критику участников мероприятия у телеведущего Владимира Познера. Об этом он заявил в эфире НСН.

Журналист отметил, что дискуссия была сведена к ругани и обзываниям.

Владимир Познер «Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку».

Телеведущий добавил, что из-за этого участникам мероприятия не удалось обсудить злободневные для страны вопросы.

«А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — сказал Познер.

Кроме того, журналист причислил Трампа к числу худших американских президентов.

«Их было довольно много. Было много посредственных, мало интересных. Среди них был Буш-младший. Думаю, и Трамп к ним относится», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября комиссия по президентским дебатам США объявила, что планирует пересмотреть правила и формат проведения следующих дебатов между президентом Дональдом Трампом и Джо Байденом.

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