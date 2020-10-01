Ла-Пас, , 03:33 — REGNUM Отказ объявлять бывшего президента Боливии Эво Моралеса в розыск подтвердила Международная организация уголовной полиции (Интерпол), заявил генеральный прокурор страны Хуан Ланчипа, сообщает издание El Deber.

Ранее боливийское ведомство направило запрос об объявлении экс-главы государства в международный розыск. Ланчипа рассказал, что в Интерполе сослались на политический характер обвинений и предложили временным властям Боливии изменить классификацию преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Хуан Ланчипа заявил, что Эво Моралес обязан явиться в генпрокуратуру Боливии для того, чтобы дать показания по уголовному делу о терроризме.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего президента Боливии вызвали на допрос по делу о терроризме