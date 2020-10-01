Пекин, , 03:14 — REGNUM Бывший генеральный директора компании China Huadian Corporation Ltd. был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов страны, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

В заявлении Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины и национальной надзорной комиссии сказано, что Юнь Гунмин утратил веру в идеалы и проявил нелояльность к партии.

Расследование показало, что Юнь пользовался возможностями, предоставленными ему знаемыми им постами для получения личной выгоды, лоббируя интересы третьих лиц и обеспечивая продвижение по службе.

Юнь также нарушал нормы и правила, получая дорогие подарки и деньги, а также конвертировал государственные ресурсы в личную прибыль, привлекая родственников для своих коррупционных дел.

Все незаконные накопления Юня будут конфискованы, а его дело будет передано в прокуратуру для дальнейших разбирательств.