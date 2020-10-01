Пекин, , 03:05 — REGNUM Бывший вице-губернатор восточной китайской провинции Фуцзянь Чжан Чжинань был исключен из Компартии Китая и отстранен со всех занимаемых должностей за нарушение дисциплины, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

В заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины сказано, что Чжан признан виновным в саботировании важных решений ЦК Компартии Китая перед лицом угрозы эпидемии нового коронавируса своим формальным отношением.

Кроме того, Чжана раскритиковали за отказ в сотрудничестве при проведении расследования против него, совершении суеверной деятельности и несообщении личной информации в соответствии с правилами.

В заявлении говорилось, что Чжан нарушил соответствующие правила и искал выгоды для членов семьи в кадровых соглашениях и деловых операциях, позволил членам семьи воспользоваться его должностями влиянием в своих собственных интересах, осуществлял торговлю властью и деньгами за сексуальные услуги, злоупотреблял своей властью и причинил огромные убытки государственной казне.