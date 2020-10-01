Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Около 73,1 млн человек посмотрели по 16 американским телеканалам первые предвыборные дебаты главы Белого дома Дональда Трампа и кандидата на президентских выборах от Демпартии Джо Байдена, сообщает на своем сайте исследовательская компания Nielsen.

Отмечается, что телеаудитория первой дискуссии Дональда Трампа и Хиллари Клинтон перед выборами президента США в 2016 году составила 84 млн зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию, что первые предвыборные дебаты в телесетях ABC, CBS, NBC и Fox посмотрели 28,7 млн человек вместо 45 млн в 2016 году.

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