Чебоксары, , 01:06 — REGNUM В Чувашии — очередные кадровые перестановки. Распоряжениями главы Чувашии от 30 сентября Олег Моляков освобождён от должности заместителя министра экономического развития и имущественных отношений после семи месяцев службы, а на это место назначена Ирина Крылова, до апреля 2020 года работавшая в минфине заместителем министра, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Другим распоряжением Моляков назначен помощником главы Чувашии Олега Николаева, с ним заключён срочный служебный контракт на период исполнения Николаевым полномочий главы республики.

Напомним, ранее сообщалось о назначении помощником главы региона на общественных началах Владислава Солдатова, руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» (с 2005 года), члена чувашского штаба ОНФ (с 2015 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября, на следующий день после инаугурации, глава ЧувашииОлег Николаев сформировал новое правительство. За исключением двоих министров, все остальные, ранее назначенные им руководители, сохранили свои посты.

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