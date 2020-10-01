Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Комиссия по президентским дебатам США заявила, что первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом «ясно дали понять, что необходимы дополнительные структурные изменения», и пообещала выработать новые инструменты, которые обеспечат порядок при проведении следующих дебатов. Такое наследие оставила после себя первая из трех встреч Байдена и Трампа. Об этом в своей статье от 30 сентября сообщила журналистка Dagens Nyheter Аманда Дал.

Комиссия по президентским дебатам является независимой группой, которая организовывала все президентские дебаты в США с 1988 года. Новые обещания об изменении основных правилах были сделаны в связи с первыми дебатами с участием Трампа и Байдена.

В шведских средствах массовой информации полемику двух претендентов уже окрестили как «хаос». Модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес, неоднократно просил Дональда Трампа позволить своему оппонента высказаться по существу. Однако президент продолжал нарушать порядок, в соответствии с которым слово предоставляется модератором, а не вырывается перекрикиванием оппонента.

«Да ты замолчишь уже, приятель?», — не сдержался Байден, когда Трамп не давал ему ответить на вопрос ведущего.

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