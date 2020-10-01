Белград, , 01:08 — REGNUM На встрече 30 сентября президент Сербии Александр Вучич и посол Китая в Белграде Чэнь Бо пришли к согласию, что две страны связывает крепкая дружба и что их двусторонние отношения продвигаются дальше. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

На приеме, посвященном Дню государственности Китая, Чэнь Бо заявила, что две страны благодаря своей практической работе доказали, что они являются надёжными партнёрами.

«Несмотря на влияние эпидемии коронавируса, отношения Сербии и Китая продолжают развиваться. На нашем пути еще много трудностей, но мы уверены, что будем продолжать помогать друг другу и двигаться дальше», — заявила Бо на приеме в посольстве Китая в Белграде.

Вучич добавил, что он «гордится дружбой» двух стран, и что им удастся сохранить братские и дружественные отношения. По его словам, Сербия, независимо от давления, которое на неё оказывают, «не поставит под сомнение дружбу с Китаем».