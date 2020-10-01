Москва, , 00:59 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

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Об этом главы государств заявили в ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе французской стороны 30 сентября.

«Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями», — отметили в пресс-службе.

Также Россия и Франция подтвердили безальтернативность политических и дипломатических методов решения вопроса с Нагорным Карабахом. В качестве площадки для диалога противоборствующих сторон предложена Минская группа ОБСЕ. В ходе разговора Путин вновь заявил о недопустимости попыток внешнего вмешательства в дела суверенных государств.

«Затронута также ситуация, сложившаяся после президентских выборов в Белоруссии. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», — добавили в пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что эскалация конфликта в республике в первую очередь направлена против Ирана. По его словам, война ведется не против Армении, а против Ирана.

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