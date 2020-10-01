Сараево, , 00:26 — REGNUM 30 сентября в Брюсселе началась встреча членов президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, Милорада Додика и Желько Комшича с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Как уже сообщалось ранее, все три члена президиума 30 сентября в Брюсселе проводят серию встреч с европейскими официальными лицами.

Рабочий обед с комиссаром по европейской политике соседства Оливером Вархели и переговоры о расширении зоны Евро пройдут в здании Еврокомиссии.

Члены президиума Боснии и Герцеговины также встретятся с вице-председателем Европейской комиссии и высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Борелем.