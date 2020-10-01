Париж, , 00:25 — REGNUM МИД Франции выразил обеспокоенность ужесточением наказания карельскому историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В своем коммюнике МИД Франции осудил наказание, назначенное Дмитриеву, «историку и защитнику прав человека, известному работами, связанными с поиском массовых захоронений периода сталинских репрессий».

Авторы документа ссылаются на слова министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, заявившего 9 декабря 2019 года во время выступления в Карловом университете в Праге, что «там, где академическая свобода под угрозой, демократия и мир также находятся в опасности» и что «по этой причине исследователи должны работать свободно».

Франция также призвала Россию немедленно освободить Юрия Дмитриева.

Напомним, что 29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел ранее вынесенное решение по делу о сексуальном насилии в отношении ребенка, фигурантом которого являлся глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев. Ему увеличили срок наказания с 3,5 до 13 лет.

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