Загреб, , 00:22 — REGNUM 30 сентября на пресс-конференции президент Зоран Миланович заявил, что отношение к хорватам в Боснии и Герцеговине может стать «серьезной проблемой», и хорватское правительство в этом контексте не должно бездействовать. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«То, что происходит в Боснии и Герцеговине, — не очень хорошо. Я думаю, что хорватское правительство в последние годы проявляет лень и бездействие в этой сфере. Это крайне важные вещи, и если всё это зайдёт слишком далеко, у нас возникнут серьезные проблемы», — подчеркнул Зоран Миланович.

«Мы государство, которое выступает за решение этой проблемы в Боснии и Герцеговине, а не за расчленение страны, против давления над хорватами, которые являются малочисленным населением, но при этом не являются меньшинством», — подчеркнул Миланович через два дня после того, как Загреб посетили заместители председателя Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович и Драган Чович, и более двух недель назад в Хорватии с официальным визитом находился сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.