Загреб, 1 октября 2020, 00:22 — REGNUM 30 сентября на пресс-конференции президент Зоран Миланович заявил, что отношение к хорватам в Боснии и Герцеговине может стать «серьезной проблемой», и хорватское правительство в этом контексте не должно бездействовать. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
«Инфляция »
Президент Хорватии подчеркнул важность решения проблем хорватов в Боснии
«То, что происходит в Боснии и Герцеговине, — не очень хорошо. Я думаю, что хорватское правительство в последние годы проявляет лень и бездействие в этой сфере. Это крайне важные вещи, и если всё это зайдёт слишком далеко, у нас возникнут серьезные проблемы», — подчеркнул Зоран Миланович.
«Мы государство, которое выступает за решение этой проблемы в Боснии и Герцеговине, а не за расчленение страны, против давления над хорватами, которые являются малочисленным населением, но при этом не являются меньшинством», — подчеркнул Миланович через два дня после того, как Загреб посетили заместители председателя Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович и Драган Чович, и более двух недель назад в Хорватии с официальным визитом находился сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Хорватия — государство на Балканском полуострове, до 1991 года входила в состав Югославии в качестве союзной республики. Граничит со Словенией, Венгрией, Сербией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией. На западе через Адриатическое море граничит с Италией. После провозглашения независимости в стране разразилась гражданская война, в ходе которой официальное руководство страны активно поддерживали страны НАТО. Благодаря этому Загреб силой ликвидировал сербскую автономию Краина. В 2009 году в рамках «шестого расширения» вместе с Албанией стала членом Северо-Атлантического альянса. В 2013 году Хорватия вступила в Евросоюз, однако сохраняет собственную валюту — куну. Внешняя политика страны идёт в русле политики США и ЕС. В 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям после присоединения Крыма к России.