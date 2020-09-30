Эрбиль, Ирак, , 23:49 — REGNUM Об очередном ракетном обстреле в Ираке сообщил 30 сентября телеканал Al Sumaria.

Уточняется, что ракетной атаке подвергся район аэропорта Эрбиля (Иракский Курдистан). Данных о пострадавших нет.

Известно, что по объекту было выпущено как минимум три ракеты: одна упала в поле, спровоцировав возгорание сухой травы. Ещё одна ракета упала близ штаб-квартиры иранских оппозиционеров — Демократической партии Курдистана.

Добавим, что в районе, подвергшемся атаке, находится военная база США.

Власти заявили, что в обоих обстрелах — сегодняшнем и двухдневной давности — виновны одни и те же лица. Как заявляют власти Курдистана, ракетные атаки — дело рук проиранских группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий ракетный обстрел в Ираке зафиксирован вечером 28 сентября. Целью был аэропорт в Багдаде, хотя в реальности ракеты в него не попали, а погубили мирных жителей.

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