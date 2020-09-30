Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Вывод американских войск из Германии и размещение военного контингента США в Польше должны рассматриваться как не связанные между собой процессы, заявил 30 сентября исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон на слушаниях в Конгрессе.

По его словам, вывод около одной тыс. военных США из ФРГ и размещение около 4,5 тыс. американских военнослужащих на ротационной основе в Польше «отдельные, но дополняющие друг друга процессы».

«У нас размещены в Польше на ротационной основе около 4,5 тыс. военнослужащих. В соответствии с соглашением ротационно будет размещена еще одна тысяча, включая элементы 5-го корпуса США в Польше. Это обеспечит нам дополнительное присутствие в Европе», — заявил Андерсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военнослужащих США. По его словам, около 6,4 тыс. из них отправятся домой, порядка 5,6 тыс. будут перебазированы в Италию и Бельгию, а в ФРГ останутся не более 25 тыс. американских военных.

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