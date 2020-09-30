Париж, , 23:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс провел ряд бесед с мэрами французских городов по поводу последствий пандемии SARS-CoV-2. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Reuters.

Премьер-министр встретился в своей резиденции в Матиньонском дворце с мэрами Парижа, Лилля и Леона, а также провел телефонные переговоры с главами Марселя и Гренобля. Целью этих совещаний, по заявлению Кастекса, является «выработка мер, которые были бы эффективны в санитарной, экономической и социальной ситуации каждого города».

Напомним, ранее мэрия Марселя, где в первой половине дня 24 сентября был объявлен режим «максимальной угрозы», потребовала от властей Франции дать ей десять дней на подготовку к жестким «антикоронавирусным» ограничениям.

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