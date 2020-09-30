Ереван, 30 сентября 2020, 23:11 — REGNUM За сутки в Нагорном Карабахе в результате боевых действий погибли 23 армянских военнослужащих, сообщили 30 сентября в пресс-службе правительства Армении.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанская сторона заявила, что уничтожила вооружения ВС Армении в Нагорном Карабахе, в том числе РЗСО «Град» и «Ураган».
Баку и Ереван заявляют также о гибели мирных жителей в ходе войны, начавшейся в Нагорном Карабахе 27 сентября.
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