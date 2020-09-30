Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Кандидат от демократов Джо Байден, который жалуется на нарушение правил дебатов президентом США Дональдом Трампом, первым перебил своего оппонента, 30 сентября заявил в Twitter автор FOX News, бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флетчер.

«Я пересмотрел начало дискуссии. Первый вопрос достался Трампу, он дал непрерывный двухминутный ответ. Затем Байден дал непрерывный двухминутный ответ. Затем вопрос вернулся к Трампу, его ответ был прерван Байденом три раза. Если вам это не понравилось, обвините Байдена в том, что он это начал» , — заявил Флетчер.

Как сообщало ИА REGNUM, после дебатов в Огайо Байден, который выступил неудачно, обвинил Трампа в «нападках» и призвал изменить правила, чтобы «отвечать без помех». Комиссия по президентским дебатам пообещала «изменить формат» следующей встречи.

Трамп, который уже окрестил своего соперника «Сонным Джо», в ответ на заявление комиссии посоветовал «позвать нового ведущего и более умного кандидата от демократов».

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