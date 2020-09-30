Степанакерт, , 22:50 — REGNUM Не столько с Арменией, сколько с Ираном ведётся война на территории Нагорного Карабаха, заявил 30 сентября президент этой страны Араик Арутюнян в интервью Sputnik Армения.

ИА REGNUM) направлена и против этой страны». Арутюнян «Но хочу заявить, что один из адресатов этой войны — именно Иран, потому что она (агрессия — прим.) направлена и против этой страны».

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Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов обвинил Армению в «целенаправленных атаках на азербайджанское гражданское население и объекты».

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