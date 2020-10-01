Москва, , 11:05 — REGNUM Ровно через два месяца, 1 декабря 2020 года, во всех субъектах Федерации должны заработать центры управления регионами. Президент поручил губернаторам на постоянной основе прислушиваться к пожеланиям граждан ‑ и не только решать с помощью нового механизма конкретные вопросы, но и в целом учитывать в своей работе пожелания жителей. Так будут созданы своеобразные аналоги «прямой линии» на местах, причем в некоторых регионах для внедрения нового проекта будет использован уже имеющийся опыт.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Путин в марте 2020 года поручил правительству совместно с главами субъектов Федерации и при участии автономной некоммерческой организации «Диалог» обеспечить создание и функционирование в регионах специальных центров управления (ЦУР), работающих на единой цифровой платформе и располагающих механизмами обратной связи с гражданами.

Поручение было дано после того, как президент побывал в таком центре управления в Подмосковье. Там ЦУР был создан ещё в начале 2019 года. Путин в разговоре с сотрудниками центра отметил, что их работа очень важна, а главное — является совершенно конкретной и направлена на улучшение жизни людей.

«Мы очень много в последнее время говорим о цифровизации и о других современных способах решения различных проблем в экономике и в социалке. И вот здесь, на вашем примере, видно, что это не пустой звук, это, извините за моветон, не трепотня какая-то, а это серьёзный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается страна и каждый конкретный человек: улучшение работы структур жилищно-коммунального хозяйства, вывоза того же мусора, приведения в порядок этих контейнерных площадок, улучшение качества дорожного покрытия, улучшение работы системы здравоохранения, образования.

Всё абсолютно конкретно. Обратная связь очевидна, и она помогает своевременно принимать необходимые управленческие решения, реагировать на то, что хотят решить люди, решить те проблемы, с которыми они сталкиваются», — сказал президент России.

Суть работы центра управления регионом в том, что он собирает по всем доступным каналам обращения граждан о тех или иных проблемах на территории. Далее запускается механизм решения проблемы — для этого в ЦУР собраны представители всех местных органов исполнительной власти. По региону собирается обобщённая картина проблем, на основе которой принимаются решения для их преодоления и профилактики повторного возникновения. По всей видимости, ЦУР может быть использован и для оценки эффективности работы власти на местах.

Весной Россия, как и мир в целом, столкнулась с серьезной проблемой — пандемией коронавируса. В связи с этим работа по созданию центров управления регионами несколько сдвинулась, но тем не менее, срок поручения президента остался неизменным — к 1 декабря 2020 года в каждом регионе должен функционировать такой центр.

ИА REGNUM выяснило, в каком состоянии находится работа по созданию центров управления в том или ином регионе России.

Изначально положение регионов не было равным — в каких-то субъектах уже существовали различные информационные ресурсы по сбору обращений граждан по широкому спектру вопросов и обратной связи с ними. Эти проекты были интегрированы в систему центров управления регионом. Где-то же центры управления создаются с нуля.

В Чувашии распоряжение о создании центра управления республикой её глава Олег Николаев подписал только 28 сентября. Аналогичная ситуация и в Волгоградской области, где губернатор Андрей Бочаров также 28 сентября подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы, которая займется созданием центра управления областью. В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании ЦУРа 7 сентября, к 15 ноября должно быть представлено решение. В Алтайском крае работа по созданию центра управления идет полным ходом, власти уверены, что к 1 декабря ЦУР точно начнет работу.

В шести пилотных регионах центры открылись раньше, чем в остальных. В Калужской области ЦУР запустили 27 августа, с тех пор еженедельно в центр поступает порядка 1,5 тысяч сообщений, работники центра ведут аналитику и выявляет первопричину возникновения жалоб. Власти Рязанской области отчитались об открытии центра управления еще в апреле, тогда же ЦУР был запущен и в Нижнем Новгороде. Здесь его работу интегрирован местный портал по взаимодействию с населением «Вам решать», а также сервис «Карта жителя Нижегородской области».

У регионов есть некоторая свобода в организационных вопросах. К примеру, в Ульяновской области решили сразу запускать центры управления на уровне муниципалитетов. Первый такой центр заработал в мае 2020 года непосредственно по Ульяновску, так как наибольшее число обращений граждан идёт из областной столицы. Вскоре будут запущены центры управления в трех районах области. Схожий подход решили применить на Сахалине: там также обещают открыть офисы ЦУР и в муниципалитетах.

В целом ряде регионов при открытии новых центров используют уже наработанный опыт. В Мурманской области в работу ЦУР интегрируют портал «Наш Север», к работе привлекут специалистов местного министерства цифрового развития. В Татарии ЦУР был открыт летом, но местная система «Народный контроль» работает уже восемь лет. Установление обратной связи с населением — не новость и для ярославских чиновников.

Чтобы насущные для граждан проблемы были еще виднее, на местах прорабатывают графические решения: разрабатывают «тепловую карту проблематики», как в Вологодской и Саратовской областях. В Курске не забывают, что чиновников нужно учить обрабатывать жалобы.

Стоит отметить, что Владимир Путин всегда обращал внимание властей субъектов Федерации на необходимость постоянно находиться в контакте с местными жителями, прислушиваться к проблемам и искать решения. В последние годы огромный поток жалоб и предложений граждан поступал ему лично в рамках «Прямых линий». Все они систематизировались, а затем Путин передавал главам регионов полученные материалы.

В случае, если удастся наладить эффективную работу центров управления регионами, проблемы граждан можно будет решать быстрее и непосредственно на местах.

В регионах дают понять, что сигнал до них дошел. Так, в Пермском крае уже пообещали наказывать чиновников за отписки гражданам. Конкретная история не была связана с ЦУРом, но с их появлением таких сообщений станет, вероятно, еще больше.